Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, insista asupra vetoului țarii sale cu privire la aderarea deplina a Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Karner a declarat luni, in timpul unei conferințe de presa la Innsbruck, ca Austria se va opune in continuare aderarii depline la Schengen, potrivit Krone. Intrebat despre aderarea deplina a Romania și […]