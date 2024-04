Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne austriac, Gerhard Karner, a declarat marți ca ar fi gresit sa fie stabilita o data concreta de aderare a Romaniei cu frontierele terestre la Spatiul Schengen, mentionand ca va continua colaborarea pentru imbunatatirea sistemului Schengen. El spune ca nu are nimic de reproșat Romaniei…

- Decizia Consiliului Uniunii Europene din 30 decembrie 2023 privind admiterea Bulgariei si Romaniei in Schengen cu frontierele aeriene si terestre din 31 martie 2024 a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE. Aceasta inseamna ca intra oficial in vigoare. Potrivit documentului, Consiliul „depune eforturi…