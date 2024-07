Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter al agentiei militare ruse GRU si sotia acestuia au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a sarit in aer, in nordul Moscovei. Ministerul de Interne rus a anuntat ca doua persoane au fost ranite miercuri in explozia unei masini in nordul Moscovei, transmite Reuters. Potrivit ministerului,…

- Polonia trebuie sa iși pregateasca soldații pentru un conflict total, a declarat miercuri șeful Statului Major al forțelor armate, in contextul creșterii numarului de militari la granița sa cu Rusia și Belarus, potrivit Reuters. Relațiile Poloniei cu Rusia și aliatul sau Belarus s-au deteriorat brusc…

- Ministerul rus al Apararii a declarat vineri ca a observat o creștere a numarului de zboruri ale dronelor americane deasupra Marii Negre și a promis un raspuns, avertizand ca acestea ar putea duce la o „confruntare directa” cu NATO, potrivit publicației Moscow Times. ”Astfel de zboruri multiplica probabilitatea…

- Mai multi detinuti dintr-un centru de arest preventiv din Rostov, in sudul Rusiei, care luasera duminica ostatici doi angajati, au fost ucisi de fortele speciale, transmite Reuters, care preia agentia de presa rusa Interfax, informeaza Agerpres. Inainte de interventia in forta, detinutii incepusera…

- Barbatul care a murit carbonizat dupa ce a intrat cu masina intr-o cisterna incarcata, in judetul Braila, era politist. El avea 22 de ani si a mai incercat sa se sinucida in luna februarie. ”Din primele verificari efectuate, se pare ca soferul autoturismului ce a fost gasit carbonizat ar fi un tanar,…

- Ministerul rus al Apararii a propus o revizuire a granițelor apelor teritoriale rusești din Marea Baltica, conform unui proiect de decret guvernamental, ceea ce a provocat imediat reproșuri din partea Finlandei și Lituaniei, state membre NATO, potrivit agenției Reuters. Potrivit proiectului de decret,…