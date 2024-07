Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat la ambasada SUA din Liban. Un barbat a deschis focul in apropiere de intrare. Presa locala a relatat ca schimbul de focuri in care a fost implicat cel puțin un atacator a durat aproape jumatate de ora. Imagini publicate pe rețelele de socializare arata un barbat aflat intr-o parcare vizavi…

- Sperantele ca cei trei tineri romani din Italia sa fie gasiti in viata, dupa ce au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca, sunt tot mai mici, anunta presa italiana. Dupa zeci de ore de la disparitia lor, salvatorii continua sa lucreze neobosit, in speranta, in cel mai rau caz, de…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat ca romanii erau chemati pana acum sa voteze cu ura impotriva altuia, exemplificand cu faptul ca PSD era numit drept „ciuma rosie”, iar el ”seful de la Ciuma Rosie”. Presedintele PSD a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa,…

- Evaluari ucrainene confidențiale obținute de The Washington Post arata ca precizia unor arme occidentale avansate a fost afectata semnificativ de bruiajul rusesc. „Multe dintre munițiile ghidate prin satelit fabricate de SUA nu au reușit in Ucraina sa reziste tehnologiei rusești de bruiaj, ceea ce a…

- Ministrul de externe din Kosovo a declarat ca țara sa este convinsa ca Rusia trebuie sa piarda razboiul din Ucraina, pentru ca acest conflict sa nu se extinda și mai mult in Europa. Donika Gervalla-Schwarz, sefa diplomatiei kosovare, a transmis ca sprijinul tinerei sale națiuni pentru Ucraina este necondiționat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut o prima reacție, sambata, dupa conferința de presa organizata de candidatul coaliției la Primaria Capitale, Catalin Cirstoiu. Ciolacu a spus ca „in acest moment” Cirstoiu este candidatul alianței PSD-PNL, ca a avut un schimb de mesaje cu acesta, iar luni va exista…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca pana cand doctorul Cirstoiu nu va explica toate aspectele aparute in spatiul public, dansul nu poate merge inainte ca fiind candidat al coalitiei, informeaza News.ro. Liderul PSD a precizat ca in opinia sa, conferinta de presa trebuia facuta deja si a…