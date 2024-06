Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, vineri, vicepremierului și ministrului Afacerilor de Interne, Catalin Predoiu, sa pregateasca proiectul hotararii de guvern privind alegerile prezidențiale, urmand ca saptamana viitoare coaliția de guvernare sa decida data desfașurarii primului tur.

- Eurodeputatul Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, a declarat, miercuri, referitor la data alegerilor prezidențiale, ca in „septembrie ar fi cel mai bine datorita faptului ca acum se schimba toata geografica politica a Europei”. „Noi am ajuns la septembrie nu tragand la sorți sau aruncand cu banul sau…

- Biroul Executiv al Partidului Umanist Social Liberal s-a intrunit, vineri, pentru a face o analiza privind rezultatele alegerilor locale și europarlamentare, care au avut loc in data de 9 iunie. Membrii Biroului Executiv au stabilit urmatoarele: Fiecare dintre liderii județeni ai partidului…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat, joi, dupa propunerea liderului PNL, Nicolae Ciuca, de a fi mutate alegerile prezidențiale in iarna, ca decizia in vigoare este ca aceste alegeri sa fie organizate in septembrie. ”Domnul Ciuca s-a mai gandit, acum cateva luni era ferm convins ca era bine…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale iar decizia privind nominalizarea va fi luata in forurile de conducere, el precizand ca va avea loc un Consiliu National, dupa alegerile din 9 iunie, pentru analiza rezultatelor si strategia…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca se introduce azi, prin Ordonanta, scutirea de la plata contributiei pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacientilor cu afectiuni oncologice si a cazurilor de urgenta. ”Incepem prin…