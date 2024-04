Stiri pe aceeasi tema

- Adidas acuza Nike de incalcarea drepturilor de autor din cauza faptului ca marca americana a folosit trei dungi paralele in designul pantalonilor de sport. In disputa dintre producatorii de articole sportive Adidas și Nike privind dungile de pe produsele marcii americane, a reinceput procesul, in Germania,…

- In incercarea de a contracara influenta rusa, Republica Moldova a incalcat dreptul la asociere si libertatea de exprimare, a consemnat Amnesty International (AI) in raportul anual al organizatiei privind situatia drepturilor omului in lume.

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) face o analiza asupra situațiilor incalcarilor drepturilor omului din Romania și constata cu ingrijorare o performanța nedorita.

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marti o directiva prin care prin care jurnalistii, organizatiile media, aparatorii drepturilor omului, activistii, cercetatorii si artistii vor fi protejati in UE de actiunile strategice in justitie impotriva mobilizarii publice (SLAPP), indica un comunicat al consiliului.…

- Relațiile dintre Romania și China și inceputul Noului An Chinezesc sunt promovate prin bannere pe autobuzele STB din Capitala. Relațiile romano-chineze au implinit 75 de relații diplomatice in 2024, dar acest lucru nu a fost celebrat public de oficialii romani. La evenimentul din 31 ianuarie pentru…

- Circa 90% dintre respondenții unui sondaj spun ca drepturile omului in Moldova se incalca sistematic sau ocazional. In mod constant, ponderea celor care spun ca situația privind respectarea drepturilor omului mai degraba s-a inrautațit fața de acum doi ani este mai mare decat ponderea celor care tind…

- Autoritatile ruse l-au plasat vineri pe Oleg Orlov, un veteran aparator al drepturilor omului si laureat al Premiului Nobel pentru Pace cu ONG-ul Memorial, pe lista infama a „agentilor straini”, relateaza Reuters si AFP.Sute de persoane, militanti pentru drepturile omului, opozanti sau jurnalisti independenti…