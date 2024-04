Elevă de 13 ani, acuzată de trei tentative de omor. Și-a înjunghiat două profesoare și o colegă, în Țara Galilor O eleva de 13 ani este acuzata de trei tentative de omor, dupa ce a injunghiat doua profesoare și o colega. Atacul cu un cuțit a avut loc , miercuri, intr-o școala din Țara Galilor. Fata a fost arestata. O eleva din Țara Galilor a injunghiat doua profesoare și o colega Momente de groaza in școala Amman Valley din Carmarthenshire, aflata in sud-vestul Țarii Galilor, aici unde o adolescenta a venit cu un cuțit. Din motive inca necunoscute, eleva s-a napustit asupra unei colege de clasa. A injunghiat-o cu arma alba . Pe langa eleva ranita, au fost atacate și doua profesoare. Un alt cadru didactic,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

