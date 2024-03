Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 19 de ani a fost retinut de politistii din Cehu Silvaniei, dupa ce a rapit o eleva de 17 ani din localitatea Oarța de Jos, județul Maramureș, si a tinut-o sechestrata. The post Agresorul a fost reținut in urma unui scandal la domiciliul adolescentei O eleva din Oarța de Jos a fost…

- Parinții Sharei, adolescenta in varsta de 16 ani, care a fost gasita moarta in casa unui tanar de 19 ani din Piatra Neamț, cer refacerea expertizelor. Familia ei vrea investigații suplimentare, deoarece nu este de acord cu rezultatele raportului medico-legal. Iata ce au transmis parinții fetei decedate!

- La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorei DASCALIU RENATA MIOARA, de 15 ani, din oras Constanta, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 9 ianuarie a.c.,…

- Politistii din cadrul IPJ Harghita au deschis o ancheta in cazul unei fate de 14 ani care ar fi fost luata cu forta din fata unui imobil de catre barbati necunoscuti si urcata intr un autoturism.Din primele informatii, ulterior minora a fost gasita intr o comuna din Vrancea. 39;La data de 5 ianuarie…

- Este durere fara margini in sanul familiei decimate in pragul sarbatorilor. Comunitatea din Halmeu din Satu Mare este profund afectata de tragedie. Sute de oameni au luat parte la tripla inmormantare.Nenorocirea a avut loc intre localitațile Babești și Halmeu, acolo unde o familie a murit inecata dupa…

- Mai bine de patru luni au trecut de cand Shara a fost gasita moarta in casa unui tanar de 19 ani din Piatra Neamț. Dupa ce anchetatorii au stabilit ca decesul tineri a fost provocat in urma unei supradoze, iar in prezent șase polițiști sunt cercetați, acum au aparut și imagini de pe camerele de supraveghere,…

- O eleva de 12 ani de la o școala din Rennes, Franța, a fugarit o profesoara prin scoala cu un cuțit. Fata spusese in repetate randuri ca vrea sa-si ucida profesoara de engleza. Eleva de clasa a V-a a sosit la școala in jurul orei 9.00, avand asupra sa un cuțit „foarte mare”, a transmis o sursa din politie.…

- Adolescenta de numai 14 ani, autoarea unui atac armat in orasul rusesc Briansk, a intrat intr-o școala si a impuscat mai multi colegi. Unul dintre ei a fost ucis, un baiat, iar alti cinci au fost raniti si transportati la spital, scrie observatornews.ro .