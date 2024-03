Un caz șocant a avut loc, de curand, in Vaslui. Este vorba despre o tanara, in varsta de 14 ani, care a fost gasita inconștienta pe peronul unei gari. Potrivit anchetei efectuate in urma cazului, se pare ca minora este insarcinata și a fugit impreuna cu doua colege din centrul de plasament unde locuiesc.