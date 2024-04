Serie A: AC Fiorentina a dispus cu 5-1 de Sassuolo

Stiri pe aceeasi tema

- Giorgio Scalvini, fundasul echipei Atalanta Bergamo si al nationalei de fotbal a Italiei, va fi indisponibil circa o luna dupa ce a suferit o accidentare la piciorul stang, a anuntat marti site-ul TuttoMercatoWeb, potrivit Agerpres. In afara partidelor din Serie A, Giorgio Scalvini va rata meciurile…

- Echipa italiana AC Milan a invins sambata seara, in deplasare, scor 2-1, formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 30-a din Serie A, potrivit news.ro. Partida de la Florenta s-a decis in primele opt minute ale reprizei secunde, dupa o prima parte in care milanezii au fost cu ocaziile, iar…

- Directorul echipei italiene de fotbal Fiorentina, Joe Barone, a murit marți, la Milano, la varsta de 57 de ani, a confirmat echipa din Serie A pe rețelele de socializare. Barone suferise duminica un stop cardiac, inainte de meciul din Serie A dintre Fiorentina și Atalanta, care a și fost amanat. Fiorentina…

- Atacantul echipei Sassuolo, Domenico Berardi, a suferit o ruptura a tendonului lui Ahile, la meciul de duminica cu Hellas Verona (0-1), astfel ca nu va fi disponibil pentru Campionatul European, care se va desfasura intre 4 iunie si 4 iulie in Germania. Berardi (28 de selectii, 8 goluri) va fi operat…

- Echipa italiana Torino a terminat la egalitate sambata seara, scor 0-0, cu formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 27-a din Serie A, informeaza news.ro. Torinezii au avut un gol al lui Zapata anulat de VAR, in minutul 40, pentru un fault in atac comis de columbian asupra portarului Vanja…

- Sassuolo – Napoli, meci restant contand pentru etapa a 21-a din Serie A, s-a terminat cu un scor de tenis, 1-6, deși gazdele au fost cele care au deschis scorul. In minutul 17, Racic a semnat primul sau gol in campionatul Italiei cu un șut superb de la distanța, care datorita efectului a ocolit toți…

- Formatia Bologna a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Fiorentina, intr-un meci contand pentru etapa a 21-a a campionatului Italiei. Golurle au fost marcate de Orsolini ’12 si Odgaard ‘90+5, conform News.ro.Bologna ocupa locul 5 in clasament, cu 42 de puncte,…

- Razvan Marin (27 de ani) ar putea reintra pe teren duminica, in Empoli - Fiorentina, meci din etapa 25 a Serie A, dupa o accidentare care l-a facut indisponibil in ultimele doua partide disputate de formația toscana. Dupa duelul cu Juventus, in care a bifat un singur minut, mijlocașul roman a suferit…