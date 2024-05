Stiri pe aceeasi tema

- Inter Milano a cucerit al 20-lea titlu de campioana a Italiei din istoria sa, dupa ce a reusit sa o invinga la limita, cu scorul de 2-1, pe marea sa rivala AC Milan, luni seara, in derby-ul etapei a 33-a din Serie A. Fundasul italian Francesco Acerbi (18) si atacantul francez Marcus Thuram (49) au marcat…

- "Am intrat in istoria Serie A", a declarat Lautaro Martinez, capitanul si atacantul echipei Inter Milano, dupa victoria de luni cu 2-1 in fata formatiei AC Milan, care le-a adus interistilor al 20-lea titlu de campioana a Italiei, potrivit news.ro

- Meciurile Cagliari - Hellas Verona si Sassuolo - Udinese, disputate luni, in etapa a 30-a din Serie A, intre echipe din partea inferioara a clasamentului, s-au incheiat cu scorul de 1-1, potrivit Agerpres. Verona a condus mult timp la Cagliari dupa golul lui Federico Bonazzoli din minutul 30. Gazdele…

- Derby-ul dintre AC Milan si Inter Milano, din Serie A, va avea loc luni, 22 aprilie, in cadrul celei de-a 33-a etape a campionatului Italiei, a anuntat miercuri Liga Italiana de Fotbal, scrie AFP, potrivit Agerpres. Intalnirea era programata initial duminica seara, pe 21, dar AC Milan trebuie sa…

- Echipa italiana Inter Milano a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 29-a din Serie A, scrie news.ro. Intr-o prima repriza in care au avut o tripla ocazie in minutul 13, gazdele au deschis scorul pe final, prin Darmian,…

- Formatia Internazionale Milano a invins, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Genoa, intr-un meci din etapa a 27-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro Invingatorii au marcat pri Asllani ’30 si Sanchez ’38 (penalti).Pentru Genoa a inscris Vasquez, in minutul 54.…

- Inter Milano a invins luni fosta echipa a lui Radu Dragușin, Geno, scor 2-1, in runda cu numarul 27 a campionatului Italiei. Nerazzurri s-au distanțat la 15 puncte de locul secund, ocupat de Juventus.

- Domenico Berardi (29 de ani), mijlocașul italian al lui Sassuolo, a suferit duminica o ruptura a tendonului achilean al piciorului drept. Capitanul echipei neroverde era la meciul cu Hellas Verona (0-1) titular dupa o luna și jumatate, colegul lui Daniel Boloca abia refacandu-se dupa o accidentare la…