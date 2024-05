Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul „EC2U Student Event” este organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași in perioada 15-17 mai 2024 și este dedicat studenților de la cele 8 universitați membre ale Alianței EC2U, din care UAIC face parte alaturi de universitațile din Coimbra (Portugalia), Jena (Germania), Pavia…

- Organizat de Municipiul Cajetina, Complexul Turistic și Recreativ Zlatibor și Organizația Turistica Zlatibor in perioada 26.04.2024. – 29.04.2024. are loc al treilea turneu internațional de fotbal „Zlatibor Cup 2024”. In acest an, peste 2.000 de tineri fotbaliști, in varsta 2010-2017, participa la turneul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni seara, la Antena 3, ca va face o vizita oficiala in Qatar pentru a cauta bani de investiții in proiecte majore de infrastructura, printre care ruta Comarnic-Brașov.

- Cele mai mari patru economii din sudul Europei au depașit Germania cu aproximativ 5% din 2017, subliniind redresarea cu doua viteze a regiunii dupa șocurile recente. Italia, Spania, Portugalia și Grecia au adaugat impreuna peste 200 de miliarde de euro la produsul intern brut in termeni ajustați in…

- Consiliul de administratie al Bancii Europene de Investitii (BEI) a aprobat o noua finantare de 5,5 miliarde euro pentru a stimula investitiile in afaceri, pentru a valorifica energia curata, a moderniza scolile, a extinde transportul durabil si a combate incendiile forestiere. Consiliul de Administratie…

- Europenii sunt increzatori in ceea ce priveste puterea lor de a cheltui pentru calatorii in acest an, in ciuda presiunii continue a costului vietii pe intregul continent, iar 54% dintre ei cred ca vor avea mai multi bani de alocat in acest scop in 2024 decat in 2023, potrivit unui raport elaborat de…

- Legumele proaspete au fost cultivate pe doua milioane de hectare de teren in Uniunea Europeana, din care au fost recoltate aproape 60 de milioane de tone, potrivit Oficiului European pentru Statistica Eurostat. Cele trei legume proaspete cel mai frecvent cultivate au fost: roșiile, ceapa și cartofii.In…

- Italia a inregistrat un excedent comercial de 34,5 miliarde de euro in 2023, datorita unei scaderi puternice a facturii energetice, a anuntat joi Institutul National de Statistica (ISTAT), citat de Boursorama. Deficitul balantei energetice a fost aproape injumatatit anul trecut, scazand la -64,3…