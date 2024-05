Furtunile violente fac prapad in estul Romaniei, care se afla sub atentionare Cod galben de precipitatii abundente, pana miercuri dupa-amiaza. Mai multe drumui și case au fost inundate In urma ploilor abundente care au cazut, marți, mai multe drumuri județene din Vaslui, Iași și Neamț, au devenit impracticapile. Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRPD) Iasi a anunțat, marti seara, ca pe mai multe sectoare de drum din Moldova se circula cu greutate din cauza precipitatiilor abundente. ”Se circula cu greutate din cauza precipitatiilor abundente pe mai multe sectoare de drum national de pe…