Cinci județe, sub Cod galben de inundații, până miercuri dimineață. Zonele vizate - HARTĂ ”Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale cotelor de atentie”, anunta, marti, INGHA .Potrivit hidrologilor, este cod galben, in intervalul 04.06.2024 ora 12:00 – 05.06.2024 ora 09:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Suceava –… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

