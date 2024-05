Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe va fi titular la ultimul meci al lui Paris SG din acest sezon, sambata, in finala Cupei Frantei, impotriva lui Olympique Lyon, a declarat vineri antrenorul sau Luis Enrique, scrie AFP.

- San Marino, naționala aflata pe locul 211 in clasamentul FIFA, a ajuns la 137 de meciuri fara victorie! A incercat sa „sparga gheața” și a jucat doua amicale in decurs de 4 zile cu Santa Kitts și Nevis, insa in primul a pierdut, iar in al doilea a terminat la egalitate. Echipa din Caraibe, adversara…

- Biletul norocos a fost jucat in Cluj Napoca si a costat 20,5 lei, potrivit unui comunicat al Loteriei Romane.La tragerea Joker de astazi, 14 martie 2024, s a castigat premiul de categoria I in valoare de 29.133.971,54 lei peste 5,86 milioane de euro , anunta loteria.Biletul norocos a fost jucat la agentia…