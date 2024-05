Stiri pe aceeasi tema

- Echipa franceza PSG a invins sambata seara, in finala Cupei Frantei, pe Olympique Lyon, scor 2-1, castigand trofeul. Kylian Mbappe a evoluat pentru ultima oara in tricoul lui PSG, informeaza news.ro.Incidentele provocate de suporteri au continuat si pe stadion.

- Absent in ultimul meci din campionat, dintre Metz si PSG, Kylian Mbappe a fost omagiat de Ligue 1, inaintea ultimului sau meci in competitiile interne franceze, finala Cupei Frantei. Simbata, in fata lui Olympique Lyon, Kylian Mbappe va disputa ultimul sau meci in tricoul lui PSG, finala Cupei Frantei.…

- Kylian Mbappe va fi titular la ultimul meci al lui Paris SG din acest sezon, sambata, in finala Cupei Frantei, impotriva lui Olympique Lyon, a declarat vineri antrenorul sau Luis Enrique, scrie AFP. „Bineinteles!”, a raspuns tehnicianul spaniol cand a fost intrebat despre prezenta lui Mbappe in primul…

- Kylian Mbappe va fi titular la ultimul meci al lui Paris SG din acest sezon, sambata, in finala Cupei Frantei, impotriva lui Olympique Lyon, a declarat vineri antrenorul sau Luis Enrique, scrie AFP.

- 5 finale spectaculoase se vor disputa in acest weekend, exclusiv in AntenaPLAY. Kylian Mbappe va juca ultimul sau meci la PSG, in finala Cupei Frantei, cu Lyon. Fortele hocheiului vor lupta pentru aur, la Campionatul Mondial.

- CMS CSU Oradea s-a calificat in finala Ligii Naționale Getica 95, dupa ce a trecut, in meciul decisiv al seriei semifinale, de CSO Voluntari, cu 93-66. In partida cu numarul 5, pentru oradeni principalii marcatori au fost Toddrick Gotcher și Nijal Eman Pearson, cu cate 14 puncte fiecare, in vreme in…

- Kylian Mbappe (25 de ani) a fost omul meciului in PSG – Rennes, scor 1-0, din semifinalele Cupei Franței. „Șeptarul” parizienilor a inscris golul care a facut diferența pe tabela și a ajutat-o pe lidera din Ligue 1 sa se califice in finala Cupei, unde o va intalni pe Olympique Lyon. Mbappe a ratat un…

- Golul lui Kylian Mbappe a propulsat miercuri pe Paris St Germain in finala Cupei Franței cu o victorie la limita cu 1-0 in fața lui Stade Rennais. PSG face astfel un nou pas spre cel de al 15-lea trofeu.