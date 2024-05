Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia, tara membra NATO, care are o granita comuna cu Rusia in Arctica de aproape 200 de kilometri, a impus pentru prima data in 2022 restrictii vizelor pentru turistii rusi. „Decizia de a inaspri regulile de intrare este in conformitate cu abordarea norvegiana de a fi alaturi de aliati si parteneri…

- Gazprom, cea mai mare companie producatoare de gaze naturale din lume, nu a precizat daca Miller va participa la discutiile din China, unde Kremlinul a spus ca Putin va discuta despre Ucraina si extinderea atat a legaturilor energetice, cat si comerciale. In Iran, Miller s-a intalnit cu prim-vicepresedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a plasat filialele ruse ale companiei italiene de echipamente de incalzire a apei Ariston si ale producatorului german de electrocasnice BSH Hausgeraete sub administrarea JSC Gazprom Household Systems, potrivit unui decret publicat vineri. Aceste masuri, care vizeaza…

- Dar banca a mai spus ca acordul pentru participatia la Strabag, care a fost controlat de oficialii guvernamentali americani, ”necesita verificari ample de conformitate” in urma unui transfer recent al detinerii. Dezvaluirea de marti de catre Raiffeisen (RBI) este cea mai recenta evolutie in incercarea…

- Atacurile recente cu drone asupra unor ținte de pe teritoriul Federației Ruse demonstreaza punctele vulnerabile ale țarii invadatoare și, totodata, capacitațile cu raza lunga de acțiune ale Ucrainei, a subliniat președintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau cotidian nocturn, sambata.

- Armata rusa anunta ca a doborat in cursul noptii de sambata spre duminica 35 de drone ucrainene care zburau deasupra mai multor regiuni ale Rusiei, inclusiv Moscova. In cursul atacurilor au fost lovite o rafinarie din regiunea Krasnodar, inregistrandu-se un mort, dar și o secție de vot in regiunea Zaporojie.

- Cea mai mare companie de fast-fashion din lume, in functie de vanzari, a declarat ca intentioneaza intr-o prima faza sa redeschida 20 de magazine in Ucraina, trei dintre ele sub brandul Zara, si sa reia vanzarile online. Primele magazine vor fi in jurul regiunii Kiev. ”Prioritatea grupului continua…

- Salariile au crescut in Rusia! Salariile reale in Rusia au crescut cu 7,8% in 2023, iar economia a crescut cu 4,6% in ritm anual in luna ianuarie, pe masura ce rata somajului a coborat la un minim istoric, potrivit celor mai recente date economice publicate inaintea alegerilor prezidentiale de luna…