UE discută la 14-lea pachet de sancţiuni vizând gazele naturale lichefiate (GNL) ruseşti Noutatea este ca cei 27 vizeaza de aceasta data gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia. Acesta este unul dintre ”unghiurile moarte” ale reactiei europene impotriva Razboiului din Ucraina. Spre deosebire de alte materii prime, GNL pot fi importate in continuare din Rusia de catre statele membre UE. Cei 27 depind puternic de Moscova in privinta gazelor naturale. Inainte de Razboiul din Ucraina, 40% din importuril proveneau din Rusia. Aceasta cota a scazut la 15%, un nivel in continuare important. In vederea evitarii GNL ruse este necesara o diversificare a aprovizionarii. ”Este un proces lung… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

