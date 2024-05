Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 42,5% se tem de calamitați naturale sau vreme extrema, 32,6% se tem de imbolnaviri in timpul vacanței și de faptul ca asigurarea nu va acoperi cheltuielile medicale, iar 32,3% se tem de pierderea, deteriorarea sau furtul bagajelor in timpul zborurilor internaționale. Aceste date provin…

- Un polițist care s-a pensionat dupa ce a fost anchetat in dosarul șpagilor de la Poliția Rutiera Iași și s-a facut instructor auto a scapat de pușcarie și a ramas și cu permisul in buzunar, deși a fost prins aproape de coma alcoolica, la volan.

- Aurul e o investiție sigura. Acest lucru face lingourile confecționate din metalul prețios sa fie la mare cautare in mai toate colțurile planetei, insa fenomenul a luat amploare intr-una dintre cele mai tehnologizate țari de pe glob. Aurul e o investiție sigura Lingourile mici de aur sunt la mare cautare,…

- David Popovici a castigat, sambata, medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul Campionatului National de inot in bazin de 50 m pentru seniori, tineret si juniori I-II, competitie care are loc la Otopeni. Este a patra medalie de aur obtinuta de Popovici la actuala editie. “Sunt foarte multumit.…

- Veste uriașa pentru dinamoviști! Noul stadion al echipei din Ștefan cel Mare poate primi unda verde pentru construcție, dupa o ședința a Guvernului, de pe data de 21 martie. In momentul de fața, echipa antrenata de Zeljko Kopic nu are o „casa” stabila, fiind obligata sa iși joace meciurile de pe teren…

- Majoritatea caracteristicilor celor doua modele sunt similare – ambele au ecran OLED de 6,6 inch cu rata maxima de improspatare de 120Hz si ambele vor oferi patru ani de actualizari software. De asemenea, ambele au certificare IP67 pentru rezistenta la praf si apa si ambele dispun de o baterie de 5.000mAh…

- In sectoarele care afecteaza pasageri, Verdi cere luni, intr-un comunicat, intreruperea muncii incepand de joi dimineata, la ora locala 4.00 (5.00, ora Romaniei) si pana sambata, la ora locala 7.10 (8.10, ora Romaniei). Acest anunt urmeaza sa conduca la anularea multor zboruri. In sectoarele transportului…

- Prima zi calendaristica de primavara vine cu vești bune pentru sucevenii dornici sa faca mișcare in aer liber – stadionul Areni este deschis pentru alergare, de dimineața pana la lasarea serii.Anunțul a fost facut de viceprimarul Lucian Harșovschi, in ședința de Consiliu Local de joi ...