Românii speră să se descurce cu doar 3.000 lei în vacanță. Bugetele s-au dus în cap Majoritatea romanilor abia asteapta sezonul estival, acesta fiind momentul cand au singura vacanta dintr-un an. Din pacate, bugetele de vacanta s-au diminuat semnificativ in ultima perioada, iar mulți romani nu cheltuie mai mult de 3000 de lei pentru cateva zile de relaxare. Aceste constrangeri financiare au impact asupra modului in care romanii iși planifica și petrec vacanțele. Vacanța pe buget limitat Conform datelor Institutului Național de Statistica (INS), doar o treime dintre familiile din Romania iși permit sa stea in vacanta o saptamana intreaga. Aproximativ 66% dintre romani aleg sa…

Sursa articol si foto: money.ro

