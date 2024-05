Lingourile de aur, la mare căutare Aurul e o investiție sigura. Acest lucru face lingourile confecționate din metalul prețios sa fie la mare cautare in mai toate colțurile planetei, insa fenomenul a luat amploare intr-una dintre cele mai tehnologizate țari de pe glob. Aurul e o investiție sigura Lingourile mici de aur sunt la mare cautare, fiind comercializate in magazine și automate in Coreea de Sud. Clienții au posibilitatea sa achiziționeze aceste mini lingouri de aur cu greutați variind intre 0,1 grame și 1,87 grame. Principala rețea de magazine de proximitate din Coreea de Sud, CU, a lansat o colaborare cu Korea Minting and… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa ramen si carnati, magazinele din Coreea de Sud au un nou articol popular in stoc – lingourile de aur, relateaza CNBC, conform News.ro. Cel mai mare lant de magazine de proximitate din tara, CU, a colaborat cu Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO) pentru a oferi clientilor…

- Cel mai mare lant de magazine de proximitate din tara, CU, a colaborat cu Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO) pentru a oferi clientilor mini lingouri de aur – iar acestea se vand ca painea calda. O varietate de lingouri de aur de dimensiunea unghiilor, cu o greutate cuprinsa intre…

- Zona Pipera, un pol al noilor investiții imobiliare și o atracție pentru viitorii proprietari. Cererea pentru segmentul premium-high class este in creștere an de an. In urmatorii 5 ani putem asista la o oferta tot mai mare de locuințe noi livrate, dar și o creștere a prețurilor pe metrul patrat de 30-40%.…

- China cumpara aur. Banca Centrala a Chinei a continuat sa cumpere aur in martie, pentru a 17-a luna consecutiva, continuand un sir de achizitii care au ajutat metalul galben sa atinga o cotatie record, transmite Bloomberg . Potrivit datelor oficiale, la finalul lunii trecute rezervele de aur ale Chinei…

- Raportul de vineri al Departamentului de Comert a aratat, de asemenea, ca cheltuielile consumatorilor au crescut luna trecuta cel mai mult din ultimul an, subliniind rezistenta economiei. Statele Unite continua sa depaseasca performantele economice ale altor economii majore, in ciuda costurilor mai…

- Aurul crește! Metalul prețios atinge un nou record. Este cea mai mare cotatie din istoria Romaniei pentru gramul de aur , 312,9021 lei. Precedentul record a fost atins ieri, 306,7709 de lei pentru un gram. Pe piețele internaționale cotația unciei de aur a ajuns la 2.125 de dolari. Dupa cum spun surse…

- Aurul a crescut azi. Acesta a ajuns la cea mai ridicata valoare din istorie, 306,7709 de lei pentru un gram, la cursul BNR. Potrivit BNR , ultima data cand pretul metalului pretios a atins un nivel istoric a fost pe 4 decembrie 2023, 303,8212 de lei pentru un gram, la cursul BNR. Pe piețele internaționale,…

- Prețurile locuințelor raman constante. Majoritatea bancilor susțin ca prețul mediu pe metru patrat al unei locuințe a ramas constant in T4 2023, iar perspective in trimestrul 1 (T1 2024) sunt de menținere a acestor prețuri, scrie economica.net . Bancile au raportat in ultimul sondaj BNR menținerea standardelor…