Scumpiri în lanţ de mâine. Ce va costa mai mult Luna iulie aduce un val semnificativ de scumpiri pentru romani, afectand in principal prețurile la combustibili și gaze. De la inceputul lunii, accizele cresc, ceea ce va duce la o majorare de 40 de bani pe litru pentru motorina și 43 de bani pe litru pentru benzina. Aceasta creștere a prețurilor la carburanți are un impact direct asupra costurilor de transport, care se vor reflecta in prețurile bunurilor de consum, in special al alimentelor. Transportul rutier fiind predominant in Romania, orice creștere a prețului combustibililor determina automat scumpiri in lanț, avertizeaza analiștii economici.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

