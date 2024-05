De ce se tem românii că ar putea să le strice vacanța Un procent de 42,5% se tem de calamitați naturale sau vreme extrema, 32,6% se tem de imbolnaviri in timpul vacanței și de faptul ca asigurarea nu va acoperi cheltuielile medicale, iar 32,3% se tem de pierderea, deteriorarea sau furtul bagajelor in timpul zborurilor internaționale. Aceste date provin dintr-un studiu realizat de Revolut, pe un eșantion de 15.000 de respondenți din 15 țari, inclusiv 1.000 de romani. Alte temeri menționate de romani includ frauda online, cum ar fi accesul raufacatorilor la datele cardului (28%) sau scam-urile legate de cazari fictive (25,5%). Cea mai mica ingrijorare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile coșului obișnuit de produse pentru gospodarie din supermarketurile grecești sunt mai mici decat in Franța, Anglia, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Romania. Aceasta concluzie a reieșit din raportul realizat in mod regulat de Institutul de Cercetare a Comerțului Retail de Bunuri de Consum…

- In fiecare an, la 20 mai, este sarbatorita Ziua mondiala a albinelor. Instituita de ONU in anul 2017, aceasta zi evidentiaza importanta albinelor pentru umanitate si atrage atentia asupra necesitatii protejarii acestora, dar si a altor polenizatoare. Potrivit celor mai recente date Eurostat, in anul…

- Efectivele de bovine, porcine, ovine si caprine au fost in scadere in Romania, in 2023, fata de anul anterior, in timp ce numarul total de pasari s-a majorat cu 0,7%, releva datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, numarul total de bovine si efectivul…

- Noua țari UE - Italia, Franța, Spania, Germania, Grecia, Ungaria, Lituania, Romania și Belgia - sunt implicate in proiectul european de afaceri culturale și creative „EU Ccis Meta-Cluster”, rezultat al unui acord de colaborare intre cele doua clustere „Friend Cci” și „Creathriv-Eu”, relateaza ANSA citat…

- Sunt disponibile noi locuri de munca. Producatorul francez de anvelope Michelin, cu afaceri anuale de aproape 30 miliarde euro, va inchide fabrica pentru camioane grele din Polonia, de la Olsztyn, unde lucreaza aproximativ 430 de angajati, si va muta productia in Romania, argumentul fiind costurile…

- Sofia Scarneciu, antrenata de antrenorul lotului National, Sensei Lucian Bogluț a caștigat in weekend-ul 04 – 07 aprilie 2024 titlul de Campioana Europeana la Ju Jitsu – Fighting și cel de Vicecampioana Europeana la Ju Jitsu – Ne Waza, U16, feminin la Campionatul European de Ju-Jitsu. Clubul KOKORO…

- Romania se afla pe pozitia 21 din cele 27 de state membre UE in ceea ce priveste Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor exprimat prin puterea de cumparare, respectiv 22% sub media UE, depasind Ungaria, Croatia, Slovacia, Letonia, Grecia si Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. La nivel european,…

- Desi mai este peste o luna pana la Paste și 1 Mai, deja se face rezervari in ritm accelerat pentru vacanta la mare, iar romanii prefera și anul acesta Bulgaria. "Cei mai interesati sunt turistii romani", a declarat pentru Radio Varna Stanislav Stoianov, vicepresedintele Uniunii Hotelierilor din Nisipurile…