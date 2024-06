Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Italiei a invins sambata, la Dortmund, scor 2-1, reprezentativa Albaniei, intr-un meci din cadrul grupei B a turneului final Euro 2024.Partida de la Dortmund a inceput cu surpriza furnizata de albanezi.

- Echipa de fotbal a Spaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3 0 3 0 , in aceasta seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania.Au marcat Morata in min 29, Fabian Ruiz minutul 32 si Carvajal in min. 45 2. ...

- Debutul echipei nationale de fotbal a Romaniei la turneul final al Campionatului European intrecere gazduita, pana pe 14 iulie 2024, de Germania , se apropie. Intrecerea a inceput vineri, 14 iunie, cu Germania ndash; Scotia 5 1 in grupa A , iar tricolorii vor sustine primul meci luni, 17 iunie. Prezenta…

- Echipa Germaniei a invins formatia Scotiei cu scorul de 5-1 (3-0), vineri seara, pe Football Arena din Munchen, in Grupa A a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania pana pe 14 iulie.

- Italia, campioana en-titre de la Euro 2024, și-a anunțat lotul provizoriu. Luciano Spaletti (65 de ani), selecționerul Squadra Azzurra, a chemat 30 de jucatori pentru turneul final din Germania. Spaletti a profitat de faptul ca UEFA a schimbat regulamentul și le-a permis echipelor sa convoace 26 de…

- In ultimul raport al Comisiei Europene, Romania a fost identificata ca lider in importul de carne de porc congelata in primele doua luni ale anului 2024. Cu cantitați semnificative provenind din America de Sud, in special din Chile, țara s-a distanțat de alte state membre ale UE, depașind chiar și Germania…

- Grecia, al carei triumf din 2004 este vazut ca una dintre cele mai mari surprize din istoria Campionatului European, a ratat calificarea la EURO 2024, dupa ce a fost invinsa de Georgia, scor 4-2 la loviturile de departajare, in finala Rutei C a barajului pentru turneul final din Germania.

- Luciano Spalletti a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre dependența internaționalilor italieni de…PlayStation. Fostul tehnician al lui Napoli a stat de vorba cu presa inaintea meciurilor cu Venezuela și Ecuador din runda de amicale organizata inaintea Campionatului European 2024 din Germania.…