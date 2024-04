Topul celor mai educați europeni. Locul pe care se află românii A fost intocmit un top al celor mai educați locuitori din Europa, care a inclus și poziția ocupata de romani. Datele recente furnizate de Eurostat dezvaluie variații semnificative in nivelul de educație din Europa , evidențiind diferențe notabile intre țari și tendințe in creștere in randul tinerilor. Conform rapoartelor, aproape o treime dintre adulții cu varste intre 25 și 74 de ani din Uniunea Europeana dețin o diploma de invațamant superior. Cu toate acestea, acest procent variaza semnificativ intre țari, cu Irlanda conducand cu aproape jumatate din populație avand studii superioare, in timp… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este lider incontestabil in ceea ce priveste ponderea femeilor in randul investitorilor, in tarile unde este prezenta casa de brokeraj XTB, care arata ca ponderea femeilor a crescut de la un an la altul, iar in 2023, aceasta a fost de 20%. In Romania, investitorul mediu de gen feminin are 35…

- Angajații din Sri Lanka sunt a doua cea mai numeroasa categorie de straini care lucreaza in Cluj, dupa cei din Republica Moldova, conform informațiilor furnizate de Cluj24. In 2023, autoritațile de imigrare din Cluj au eliberat un total de 4.974 de permise de ședere pentru diverse scopuri și 3.942 de…

- Romania importa masiv legume. Acum, la inceput de primavara, tarabele din piețe sunt pline cu ceapa, usturoi, roșii și cartofi de la straini. Potrivit specialiștilor, Germania, Italia, Olanda, Belgia sau Austria sunt țarile care ne ajuta sa acoperim necesarul de consum. Problema e ca pentru creșterea…

- Aproape cinci mii de cetațeni straini au ajuns anul trecut in Cluj legal, arata un raport al Serviciului pentru Imigrari. In anul 2023, polițiștii de la imigrari din Cluj au emis nu mai puțin de 4.974 de permise de ședere pentru diferite scopuri și 3.942 de avize de angajare in munca. De asemenea, 51…

- Pretul uleiului de masline in Uniunea Europeana era in ianuarie 2024 cu 50% mai ridicat decat in luna similara din 2023, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In ianuarie 2024, toate statele membre UE au raportat majorari anuale ale preturilor la uleiul de masline,…

- Prețul domina deciziile de achiziție a mașinilor in piețele dezvoltate, cum ar fi Germania (55%), Japonia (58%) și Statele Unite (59%), conform studiului Deloitte 2024 Global Automotive Consumer Study. In contrast, calitatea produsului primeaza pentru consumatorii din India (65%) și Asia de Sud-Est…

- Confederația Naționala Sindicala „Cartel ALFA” a luat act cu ingrijorare de faptul ca actuala coaliție a inceput discuțiile interne referitoare la politica fiscala, in absența unei dezbateri publice și, dupa toate aparențele, fara sa aiba in vedere interesele majoritații cetațenilor. Este de remarcat…