Peste un milion de mașini, înmatriculate în ianuarie 2024 Sunt mai multe mașini inmatriculate. Raportul ACEA cu privire la inmatricularile de autoturisme noi in Europa arata ca in luna ianuarie 2024 au intrat in circulație 1.015.381 de mașini, in creștere cu 11,5% fața de prima luna din 2023. Raportul Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) arata ca in Romania au fost inmatriculate in prima luna din acest an 12.733 de autoturisme noi, valoare corespunzatoare unei creșteri cu 3,8% fața de aceeași luna a anului trecut (12.266 unitați). Creșterea din Romania este mult sub media pieței (11,5%), statele cu majorari importante ale inmatricularilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

