Peste 2000 de zboruri către Franța, anulate. De ce E greva in Franța! Intarzieri si anulari de zboruri urmeaza sa afecteze joi traficul aerian din Europa, dupa ce autoritatile franceze nu au reusit sa ajunga la un acord cu controlorii de trafic aerian pentru a evita intrarea lor in greva, transmite Reuters . Peste 2.000 de zboruri au fost anulate joi in Europa si alte 1.000 risca sa fie nevoite sa isi modifice ruta pentru a evita spatiul aerian francez, potrivit principalei asociatii a companiilor aeriene de pe vechiul continent, Airlines for Europe. Autoritatea Aeronautica Civila din Franta (DGAC) a cerut miercuri companiilor aeriene sa anuleze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intarzieri si anulari de zboruri urmeaza sa afecteze joi, 25 aprilie, traficul aerian din Europa, dupa ce autoritatile franceze nu au reusit sa ajunga la un acord cu controlorii de trafic aerian pentru a evita intrarea lor in greva, relateaza Reuters.Autoritatea Aeronautica Civila din Franta (DGAC)…

- Diplomatia economica a Romaniei trebuie imbunatatita. Investitorii straini stiu foarte putin sau deloc despre tara noastra si despre oportunitatile din economie, spun deputatul PNL din diaspora, Valentin Fagarașian.Acesta apreciaza ca Romania se poate dezvolta mult mai puternic daca va beneficia de…

- ”Perspectivele economice destul de tulburi la nivel european, confirmate deja in Marea Britanie si Germania, au ridicat nivelul de alerta si in economia romaneasca. Multe dintre marile companii, in special cele care au operatiuni de export, au apelat la restructurarea preventiva a afacerilor, pentru…

- Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarasian, anunta ca va infiinta o structura permanenta de colaborare intre firmele din Romania si antreprenorii romani care si-au construit o firma in strainatate, in vederea colaborarii si intensificarii schimburilor comerciale, precum si pentru consolidarea firmelor…

- Pana la sfarsitul anului 2025, Chery planuieste trei modele SUV fiecare din marcile Omoda si Jaecoo, cu un mix de tipuri de combustibil pentru a servi diferite parti ale Europei. Chery este unul dintre cativa producatori de automobile chinezi care aduc vehicule mai ieftine, in mare parte electrice,…

- ”Din punct de vedere legal, pe teritoriul Romaniei, noi avem o ordonanta prin care am interzis importul de cereale. Se face pe baza de licenta, iar beneficiarii acestei ordonante nu sunt decat fermierii romani si procesatorii romani. Ministerul Agriculturii, pe cadru legal pe care il are, nu a eliberat…

- Satul din Romania unde ești catalogat ca fiind sarac daca ai Ferrari. Luxul e la locul lui pentru locuitorii de aici care lucreaza in strainatate Certeze, satul din Romania catalogat ca fiind cel mai bogat din țara. Puțini romani au auzit despre viața de lux de acolo.Certeze, situat in județul…

- Sunt mai multe mașini inmatriculate. Raportul ACEA cu privire la inmatricularile de autoturisme noi in Europa arata ca in luna ianuarie 2024 au intrat in circulație 1.015.381 de mașini, in creștere cu 11,5% fața de prima luna din 2023. Raportul Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA)…