Andrei Cristea (39 de ani), fost atacant cu 83 de meciuri și 28 de goluri la Dinamo, a comentat situația „cainilor”, in ziua marelui meci cu U Cluj, duel care poate face diferența intre menținerea in prima liga și retrogradare. Aflata pe loc direct retrogradabil, la 3 puncte de locurile sigure și unul de prima poziție de baraj, Dinamo va juca in aceasta seara la Cluj-Napoca, contra Universitații, in penultima etapa din play-out. ...