Ministrul Apararii: Bucuria Invierii Domnului va gasi in sarbatoare si marea familie a Armatei Romaniei“

Ministrul apararii Nationale a transmis un mesaj militarilor cu prilejul sarbatorilor Pascale. "Bucuria Invierii Domnului, care va aduce lumina pentru fiecare familie si in fiecare casa de romani, va gasi in sarbatoare si marea familie a Armatei Romaniei: militarii in activitate si personalul civil, militarii in rezerva si in retragere, veteranii de razboi.Vestea Invierii Mantuitorului va ajunge si la cei aproape 700 de militari aflati in misiuni departe de tara, in teatrele de operatii sau ...