Pana la sfarsitul anului 2025, Chery planuieste trei modele SUV fiecare din marcile Omoda si Jaecoo, cu un mix de tipuri de combustibil pentru a servi diferite parti ale Europei. Chery este unul dintre cativa producatori de automobile chinezi care aduc vehicule mai ieftine, in mare parte electrice, in Europa. Compania a inceput sa vanda masini in Spania la inceputul acestui an si va incepe vanzarile in Marea Britanie si Polonia inainte de sfarsitul anului 2024, urmand sa intre ulterior si pe alte piete europene majore, a declarat managerul de tara italian al Chery, Allen Jean, in timpul unei prezentari…