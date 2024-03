STUDIU: 594.070 RON costă creșterea unui copil născut în 2024 Creșterea unui copil e o responsabilitate. In primul semestru din 2023 s-au nascut puțin peste 73.000 de copii in Romania, cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 145 de ani, scrie clubulcopiilor.ro . Acest record negativ nu este o anomalie, ci o continuare a declinului demografic accentuat, pe care unii experți il catalogheaza ca fiind una dintre cele mai grave crize pe care le traverseaza țara noastra. Romania nu este un caz singular in Europa. Majoritatea țarilor europene se confrunta cu aceeași problema a imbatranirii populației și scaderea ratei natalitații. In anul 2021, in Uniunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

