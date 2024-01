Stiri pe aceeasi tema

- In primul semestru din 2023 s-au nascut puțin peste 73.000 de copii in Romania, cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 145 de ani. Acest record negativ nu este o anomalie, ci o continuare a declinului demografic accentuat, pe care unii experți il catalogheaza ca fiind una dintre cele mai…

- Maria, femeia care a dat naștere a patru copii de-a lungul vieții a luat o decizie radicala. Mamica curajoasa din Alba Iulia a decis sa se inroleze in armata la varsta de 42 de ani. Iata cum arata și cum a ajuns la aceasta dorința.