Studiu: 385.000 lei este costul creșterii unui copil în România In primul semestru din 2023 s-au nascut puțin peste 73 000 de copii in Romania, cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 145 de ani. Experții care au studiat acest fenomen in țarile dezvoltate au pus acest declin pe seama mai multor factori, inclusiv al schimbarii stilului de viața datorat prosperitații economice. Aceasta prosperitate vine la pachet cu creșterea așteptarilor pe care le avem legate de calitatea vieții pentru noi și copiii noștri. Astfel, mulți parinți care iși doresc o familie mai numeroasa pot considera ca aceasta devine o provocare financiara. ClubulCopiilor.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Costul total pentru creșterea unui copil nascut in 2024 pana la absolvirea liceului, ajustat la rata inflației, este estimat la 594.000 de lei pentru primul copil și 418.000 de lei pentru cel de-al doilea copil, arata o analiza realizata de Clubulcopiilor.ro. Analiza clubulcopiilor.ro pleaca de la…

- Clubul Copiilor In primul semestru din 2023 s-au nascut puțin peste 73 000 de copii in Romania, cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 145 de ani. Acest record negativ nu este o anomalie, ci o continuare a declinului demografic accentuat, pe care unii experți il catalogheaza ca fiind una…

