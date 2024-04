Inițiatorii legii mirosurilor au explicat cum pot fi trași la raspundere cei care stau la bloc, in cazul in care ceilalți locatari se plang de mirosul de mancare gatita. Legea mirosurilor ii vizeaza pe fermieri, dar ii poate afectat pe toți cei care locuiesc la bloc. Fermierii au fost cei mai infuriați de noua lege a mirosurilor, aprobata de Paralament, și ii cer președintelui Klaus Iohannis sa nu promulge legea. Unul dintre inițiatorii legii, Rodica Militaru, membra a USR, a explicat cum efectele legii se vor produce și in cazul persoanelor care stau la bloc.