- Fortele ruse au intreprins in noaptea trecuta un nou ”atac masiv” cu rachete si drone asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, facand cel putin sase raniti, au anuntat autoritatile ucrainene. “Inamicul nu renunta la planurile sale menite sa-i priveze pe ucraineni de lumina. Un nou atac masiv…

- Rusia a atacat sambata instalații energetice ucrainene in trei regiuni, deteriorand echipamente și ranind cel puțin un muncitor, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, German Galușcenko, citat de Reuters. Galușcenko a spus pe Telegram ca atacurile rusești au vizat regiunea Dnipropetrovsk din centrul…

- Atacurile nocturne rusești continua pe masura ce Ucraina ramane fara muniție și sisteme antiaeriene.Unitațile de aparare aeriana ucrainene au distrus 17 dintre cele 24 de drone de tip Shahed pe care Rusia le-a lansat peste noapte, precum și o racheta de croaziera ghidata Kh-59, a informat Forțele Aeriene…

- Forțele aeriene ucrainene au doborat in cursul nopții 31 din cele 34 de drone Shahed lansate de Rusia asupra regiunilor Poltava, Nikolaiev, Dnipropetrovsk, Zaporijie și Herson. Regiunea Donețk a fost vizata de patru rachete ghidate S-300, a anunțat pe Telegram comandantul forțelor aeriene ucrainene,…

- Fortele ucrainene au doborat sambata doua avioane de vanatoare-bombardiere rusesti Su-34 si un avion de lupta Su-35 in estul Ucrainei, a declarat seful fortelor aeriene ale tarii, Mikola Olesciuk. ”In dimineata zilei de 17 februarie 2024, in (sectorul) de est, unitatile Fortelor Aeriene ale Fortelor…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Terminale ale serviciului de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk sunt folosite de forțele ruse din zonele ocupate, a declarat duminica Ucraina facand publica o presupusa interceptare a unui schimb de mesaje intre doi soldati rusi, care ar fi o dovada a utilizarii sale „sistemice", relateaza…

- Rusia a lansat in cursul nopții de sambata spre duminica atacuri cu drone asupra Kievului și sudului Ucrainei, ranind cel puțin un civil și avariind o conducta de gaz și cladiri rezidențiale in Mykolaiv, a anunțat armata ucraineana. Forțele aeriene ucrainene au transmis pe Telegram ca sistemele sale…