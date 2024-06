Toate dronele, la pamant - Rusia a lansat in cursul nopții zece drone Shahed-131/136. Toate au fost doborate in regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. O drona interceptata de apararea aeriana a avariat trei case și doua mașini in districtul Dnipro și a provocat un incendiu care a fost stins, a anunțat Serhii Lisal, șeful administrației regionale Dnipropetrovsk, citat de Ukrainska Pravda.