Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au preluat in ultimele ore controlul asupra localitatii Lukianti, in apropiere de granita cu Rusia si la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, potrivit influentului grup de analiza ucrainean DeepState, care monitorizeaza zilnic evolutia conflictului,…

- Rușii susțin ca au preluat controlul asupra a noua sate din Harkov, aflate langa granița cu Rusia. Ucrainenii spun ca au respins mai multe atacuri și ca lupta pentru a controla localitațile vizate de armata rusa, potrivit Sky News. Mai multe explozii au fost auzite, noaptea trecuta, in orașul Harkov,…

- Fortele ruse au inceput o operatiune ofensiva de-a lungul granitei ruso-ucrainene din nordul regiunii Harkov si au obtinut castiguri tactice semnificative, conform antena3.ro. Lupte grele au au loc sambata intr-o ofensiva a rușillor pentru ocuparea unor sate ucrainene din apropierea graniței cu Rusia.…

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au distrus toate cele 10 drone de atac lansate de Rusia in cursul noptii, au declarat vineri fortele aeriene ucrainene, informeaza Reuters. Fortele aeriene au precizat ca Rusia a lansat si doua rachete antiaeriene ghidate, dar nu este clar ce s-a intamplat cu…

- Rusia a lansat in cursul nopții un nou atac masiv cu rachete si drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. "Inamicul nu renunta la planurile sale menite sa-i priveze pe ucraineni de lumina. Un nou atac masiv contra industriei noastre energetice!", a scrie pe Telegram ministrul Energiei, Gherman…

- Fortele ruse au intreprins in noaptea trecuta un nou ”atac masiv” cu rachete si drone asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, facand cel putin sase raniti, au anuntat autoritatile ucrainene. “Inamicul nu renunta la planurile sale menite sa-i priveze pe ucraineni de lumina. Un nou atac masiv…

- Razboi in Ucraina, ziua 796. Noua lege ce impune barbaților sa revina in Ucraina pentru a-și inlocui pașapoartele expirate, ridica preocupari in randul celor cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani, deoarece exista riscul de a fi recrutați in armata.

- Turnul de televiziune de 240 de metri din orasul ucrainean Harkov, nord-est, s-a rupt in doua, iar partea sa superioara a cazut la pamant, dupa un atac cu racheta al Rusiei, informeaza Agerpres.Semnalul de emisie a fost intrerupt in cel de-al doilea oras ca marime din Ucraina, care a fost bombardat…