Turnul de televiziune de 240 de metri din orasul ucrainean Harkov, nord-est, s-a rupt in doua, iar partea sa superioara a cazut la pamant, dupa un atac cu racheta al Rusiei, informeaza Agerpres.Semnalul de emisie a fost intrerupt in cel de-al doilea oras ca marime din Ucraina, care a fost bombardat puternic de rachete si drone rusesti in ultimele saptamani. "In acest moment exista intreruperi ale semnalului de televiziune digitala", a declarat guvernatorul regional Oleh Siniehubov.Nu au existat victime, deoarece angajatii se aflau in adaposturi, a adaugat el.Imagini de la fata locului arata cum…