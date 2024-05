Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Prahova, Emil Draganescu, estimeaza ca in cursul zilei de vineri ar putea fi umplut in totalitate craterul format in urma prabusirii unei strazi din orasul prahovean Slanic, ceea ce ar duce la o stabilizare a zonei.O strada din orasul prahovean Slanic s a prabusit, saptamana trecuta,…

- Avand in vedere ultimele date primite si informatiile preliminare in cazul strazii surpate la Slanic, se impun masuri suplimentare de evacuare in zona adiacenta craterului, a anuntat joi prefectul judetului Prahova, Emil Draganescu. ”Prefectul judetului, domnul Emil Draganescu, aflandu-se la fata locului…

- "In urma sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova din 27 aprilie 2024, prezidata de prefectul Emil Draganescu, referitoare la evenimentul de tasare a terenului si aparitia fisurilor pe strada 23 August din Slanic, s-a solicitat autoritatilor publice si operatorilor economici…

- „In urma masuratorilor efectuate de catre operatorul atestat, s-a constatat ca nu exista diferente in ceea ce priveste tasarea terenului fata de masuratorile precedente. Monitorizarea si masuratorile vor continua”, anunta,, sambata, oficialii Prefecturii Prahova, in legatura cu situatia strazii 23…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a transmis sambata, 27 aprilie, ca tasarea terenului sub strada 23 August din orașul Slanic stagneaza, la doua zile dupa ce surparea a generat un crater de doi metri.„In urma masuratorilor efectuate de catre operatorul atestat, s-a constatat ca nu exista diferențe…

