Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut miercuri tarilor Aliantei sa furnizeze cat mai rapid posibil Ucrainei resursele militare de care aceasta are nevoie, chiar daca astfel isi diminueaza si mai mult propriile rezerve, prioritatea acum fiind de a sustine armata ucraineana aflata in…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, s-a plans, luni, de posibilitatea desfașurarii de trupe germane pe teritoriul Lituaniei, spunand ca o astfel de acțiune ar duce la „escaladarea tensiunilor”, relateaza Reuters.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sambata, in declaratii televizate, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia iși continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de acțiune, informeaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.

- Cancelarul federal Olaf Scholz a indemnat la continuarea sprijinului occidental pentru Ucraina in razboiul acesteia cu Rusia, afirmand sambata, 6 aprilie, ca Germania nu va renunța la eforturile sale de a susține Kievul, relateaza Reuters.Vorbind la București in cadrul unei adunari a social-democraților…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, se afla sub tirul criticilor dupa ce a expus detalii ale implicarii militare britanice in conflictul din Ucraina. Tobias Ellwood, deputat conservator și fost președinte al Comitetului pentru Aparare din Regatul Unit, l-a acuzat Scholz de neglijenta in folosirea informațiilor…

- Administratia Biden si guvernul actual al SUA raman atasate principiului solidaritatii din NATO, insa este „extrem de important” ca statele membre sa-și respecte angajamentul luat unele fata de altele in toate privintele, a declarat marți Yuri Kim, adjunctul principal al asistentului secretarului de…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat miercuri, 14 februarie, Europa sa nu incerce sa se descurce singura in domeniul apararii, dupa ce afirmațiile lui Donald Trump au provocat o noua dezbatere cu privire la faptul daca țarile de pe continent pot continua sa se bazeze pe protecția din partea Statelor…

- Un consilier pentru securitate naționala al fostului președinte american Donald Trump, Keith Kellogg, propune un sistem „stratificat” de protecție pentru statele membre NATO, eliminand articolul 5 pentru aliații care nu aloca cel puțin 2% din PIB pentru aparare. Kellogg, militar in retragere și fost…