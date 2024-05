Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au inceput o operatiune ofensiva de-a lungul granitei ruso-ucrainene din nordul regiunii Harkov si au obtinut castiguri tactice semnificative, conform antena3.ro. Lupte grele au au loc sambata intr-o ofensiva a rușillor pentru ocuparea unor sate ucrainene din apropierea graniței cu Rusia.…

- Ofensiva terestra rusa din regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei a determinat evacuarea a 1775 de locuitori, a comunicat ast[zi in mediile sociale guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov. Atacul prin surprindere al fortelor ruse care au trecut frontiera a fost insotit de lovituri de artilerie asupra…

- Rusia a lansat vineri o ofensiva terestra in regiunea Harkov (nord-est) si a incercat ‘sa strapunga liniile de aparare’ ucrainene, a anuntat Ministerul Apararii ucrainean, afirmand ca luptele continua in acest sector, relateaza AFP. Aceasta zona nu a mai fost supusa unor astfel de atacuri de la retragerea…

- Cea mai recenta analiza a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW) arata ca intre 510.000 și 515.000 de combatanți ruși se afla in prezent in Ucraina ocupata. Oficialii ucraineni au raportat in ianuarie 2024 ca forțele ruse aveau aproximativ 462.000 de militari desfașurați in Ucraina și au subliniat…

- Forțele ruse au mai multe opțiuni tactice din care sa aleaga pentru viitoare acțiuni ofensive in apropiere de Avdiivka, dar ramane neclar unde iși vor concentra eforturile in viitorul apropiat, susțin analiștii Institutului pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW).

- Forțele ruse au atacat duminica regiunea ucraineana Harkov, cel puțin cinci persoane fiind ranite in urma unei lovituri cu rachete. Șeful Serviciului de informații al apararii din Ucraina, Kirilo Budanov, avertizeaza ca Rusia va relua in curand atacurile cu rachete Kalibr. „Faptul ca nu au intreprins…

- Rușii vor continua acțiunile ofensive pentru a destabiliza liniile de aparare ucrainene, in timp ce se pregatesc pentru o noua ofensiva in vara anului 2024, susține Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).

- Lipsa de muniție a Ucrainei cauzata de intarzierile ajutorului SUA ar putea duce in curand la o strapungere a Rusiei pe linia frontului, a spus o evaluare serioasa a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW). In ultimul sau raport din 13 martie, ISW a subliniat ca Ucraina este forțata sa raționalizeze…