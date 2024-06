Stiri pe aceeasi tema

- Permisiunea acordata de SUA a permis trupelor ucrainene sa respinga in buna parte atacurile rusești asupra regiunii de granița Harkov, insa Ucraina are nevoie de ridicarea restricțiilor privind rachetele cu raza lunga de acțiune ATACMS pentru a putea taia din radacina capacitatea inamica.

- Trupele ruse maresc ritmul operațiunilor lor ofensive in regiunea Donețk, reducand in același timp intensitatea atacurilor in nordul regiunii Harkov. Acest lucru poate indica pregatiri pentru o ofensiva de vara, daca nu inceperea uneia, susțin specialiștii de la Institutul pentru Studiul Razboiului…

- Terminalele Starlink operate de Brigada 125 de aparare teritoriala a Ucrainei din regiunea Harkov au fost complet dezactivate in primul incident de acest fel din 2022, a relatat Washington Post la 17 mai, citand soldați ucraineni anonimi aflați la fața locului.

- Trupele rusești demonstreaza progrese tactice in regiunile Harkov, Luhansk, Donețk și Herson. Cu toate acestea, ritmul operațiunilor ofensive ale Federației Ruse in nordul regiunii Kharkiv pare sa fi incetinit in ultima zi, se arata intr-un raport al Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), citat…

- Fortele ruse au inceput o operatiune ofensiva de-a lungul granitei ruso-ucrainene din nordul regiunii Harkov si au obtinut castiguri tactice semnificative, conform antena3.ro. Lupte grele au au loc sambata intr-o ofensiva a rușillor pentru ocuparea unor sate ucrainene din apropierea graniței cu Rusia.…

- Rusia a lansat vineri o ofensiva terestra in regiunea Harkov (nord-est) si a incercat ‘sa strapunga liniile de aparare’ ucrainene, a anuntat Ministerul Apararii ucrainean, afirmand ca luptele continua in acest sector, relateaza AFP. Aceasta zona nu a mai fost supusa unor astfel de atacuri de la retragerea…

- Forțele ruse profita de un avantaj tactic pe frontul de la Avdiivka, unde continua sa faca presiuni. Potrivit experților militari, trupele Moscovei au realizat un avans tactic remarcabil la nord-vest de aceasta localitate, incercand probabil sa profite de „fereastra de timp” ramasa pana la sosirea ajutorului…

- Trupele ruse au mai multe opțiuni tactice pentru viitoarele ofensive in apropiere de Avdiivka, dar ramane neclar unde iși vor concentra eforturile in viitorul apropiat, se arata in cea mai recenta analiza a think-tankului american Institutul pentru Studiul Razboiului.