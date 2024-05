Primești 1.330 de lei de la stat dacă vei crește acest animal Statul roman ofera subvenții pentru creșterea animalelor. Aceste subvenții depind insa și de felul animalului. In unele cazuri putem sa vorbim de sume destul de generoase, in funcție de categoria aleasa. Animalul pentru care primești 1330 de lei de la stat daca il crești este chiar bivolul. Toate subvențiile oferite pentru creșterea acestui animal sunt regasite in Planul Național Strategic 2023-2027. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

