- Sambata spre duminica: Intre orele 09:00 a.m. și 02:00 a.m., strada Enescu va fi inchisa circulației autovehiculelor. Intre orele 21:00 și 23:00, strada Horea, in zona cuprinsa intre strazile Baladei și Cuza Voda, pana la Muzeul de Științele Naturii, va avea restricții temporare pentru traficul auto.…

- In semn de sprijin pentru acțiunile de protest fața de subfinanțarea cronica a domeniului culturii și de politicile culturale precare, prin decizie comuna, Muzeul Județean de Arta ”Centrul Artistic Baia Mare”, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie…

- Decizia este legata de faptul ca sunt multe alte locații in Targu Mureș, in afara de muzee, in care se organizeaza evenimente in noaptea de 18 spre 19 mai. Angajații Muzeului Județean Mureș sunt insa alaturi de colegii lor din țara și vor purta insemne vizibile de solidarizare la mișcarea grevista,…

- Sambata, 18 mai, in cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor", toți cei pasionați de istorie pot vizita Sinagoga a mare și coltul muzeal al Comunitatii Evreilor din Targu Mureș. Orele de vizitare sunt intre 14:00 – 21:00, ultima intrare fiind la ora 20:30, iar ultima ieșire fiind la ora 21:00. Scurt istoric…

- La data de 24 aprilie 2024, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Luduș, polițiștii Secției 13 Poliție Rurala Zau de Campie au efectuat 14 percheziții in Targu Mureș, Luduș, Valea Larga și Zau de Campie, la locuințele unor persoane banuite de furt calificat,…

- Astazi, polițiștii din Mureș au efectuat 14 percheziții in Targu Mureș, Luduș, Valea Larga și Zau de Campie, la locuințele unor persoane banuite de furt calificat, tainuire și utilizarea de plase de pescuit de tip monofilament. Din cercetarile efectuate a reieșit ca persoanele vizate ar fi sustras material…

- Departamentul de Tineret și Biroul de Cateheza- Structura de tineret pentru județul Mureș din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Alba Iuliei, in colaborare cu Muzeul de Etnografie și Arta Populara Targu Mureș, Școala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza" Targu Mureș și Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii…

- Sectia de Etnografie si Arta Populara a Muzeului Judetean Mures a anuntat, marti, lansarea unui "Calendar popular muresean in traditii si obiceiuri", coordonat de cercetatorul Laura Pop, care ofera o panorama asupra obiceiurilor populare si interferentele acestora cu sarbatorile religioase. "Suntem…