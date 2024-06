Stiri pe aceeasi tema

Incendiul izbucnit luni seara la o cladire dezafectata de pe Soseaua Stefan cel Mare din Capitala a fost stins de pompierii sositi la fata locului, anunta ISUBIF, potrivit agerpres.ro. Au ars gunoaie menajere pe o suprafata de aproximativ 30 de metri patrati. Pompierii bucuresteni au intervenit, luni,…

Polițiștii din Leordina sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vișeu de Sus au finalizat cercetarea intr-un dosar de viol. Suspectul a fost reținut și prezentat judecatorilor pentru a fi arestat preventiv pentru 30 de zile.

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pentru a stinge un incendiu care a afectat o anexa gospodareasca și acoperișul unei case in localitatea Cornești. Apelul de urgența a venit in jurul orei 17:35, iar la misiune s-a deplasat de urgența echipajul de la Punctul de Lucru Gherla. In paralel,…

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de pompieri ,,Cpt. Marchiș Adrian'' din Baia Mare intervin pentru lichidarea unui incendiu care se manifesta la acoperișul unei case de locuit, pe strada Coltau din Baia Mare.

Actiune de cautare - salvare a SPJ Salvamont Maramures in zona Vf-ului Corbu 1696 m, jud Maramures, pentru recuperarea si extragerea a 2 cetateni ucrainieni cu varste de 25 si 26 ani, extenuati si din spusele lor in hipotermie, aflati de cateva zile in munti.

EXCLUSIV VIDEO : Un accident de circulație s-a petrecut astazi dupa amiaza pe raza localitații Poienile de Sub Munte.

Tragedie la Poienile de Sub Munte. Pompieri civili (SVSU) din localitate, polițiștii dar și echipajele medicale au fost sesizate astazi dimineața despre faptul ca in raul Ruscova a fi fost vazut cadavrul unei persoane.