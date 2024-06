Stiri pe aceeasi tema

- Cazul fostului primar din Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare, este mentionat intr un raport aferent anului 2023 privind practicile in domeniul drepturilor omului, document publicat de Departamentul de Stat al SUA, cu privire la Romania. Conform…

- Plecata din Romania inainte ca fiul ei, fostul primar Catalin Cherecheș sa fie condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare iar apoi acesta sa fuga din țara, Viorica Cherecheș a revenit acasa. Mai mult, aceasta a fost astazi vazuta la cabinetul medical din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie…

- Astazi fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș este transferat de la Penitenciarul Rahova la Penitenciarul Aiud. La Rahova, Cherecheș a fost in carantina dupa ce autoritațile germane au fost de acord cu extradarea in Romania pentru a-și executa pedeapsa de 5 ani de pușcarie pentru comiterea infracțiunii…

- Catalin Cherecheș nu se da batut și pare dispus sa iși faca dreptate cu orice preț. Fostul primar al orașului Baia Mare a dat Romania in judecata la CEDO. Susține ca i-ar fi fost incalcat dreptul la un proces echitabil.

- Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, care a ajuns in Romania marti seara sub escorta, a fost dus de la frontiera direct in Penitenciarul Arad, unde este pus in carantina intr-o camera cu alti detinuti aflati tot in carantina. Purtatorul de cuvant al Penitenciarului Arad, Andrei…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, condamnat la 5 ani de inchisoare și fugit in Germania cu cateva ore inaintea pronunțarii sentinței, este extradat marți și urmeaza sa ajunga in Romania.

- Judecatorii Tribunalului Regional din Munchen au decis, miercuri, 13 martie, ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, va fi extradat in Romania pentru executarea pedepsei. Cherecheș a fost condamnat, anul trecut, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, scrie Europa Libera…