- Universitatea Craiova a trecut de U Cluj, scor 6-5 (0-0, 1-1, 5-4 d.p.), in barajul de duminica seara și s-a calificat in preliminariile Conference League. La finalul intalnirii din Banie, antrenorul Științei, Costel Galca, a recunoscut ca meciul a fost mult mai greu decat s-a așteptat, dar s-a bucurat…

- Antrenorul Universitații Craiova, Costel Galca, a admis ca portarul Laurențiu Popescu i-a salvat pe olteni: „A avut doua intervenții fabuloase”. Universitatea Craiova și-a adjudecat barajul cu U Cluj pentru Conference League, dar a avut mari emoții pana sa-și vada sacii in caruța. Oltenii au deschis…

- Universitatea Craiova și U Cluj se intalnesc duminica, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-un baraj pentru calificarea in cupele europene. Invingatoarea va reprezenta Romania in Conference League. Reprezentanții Științei nu concep sa rateze și acest obiectiv, dupa ce au incheiat pe locul…

- Antrenorul formației FCSB, Elias Charalambous, a susținut sambata conferința de presa premergatoare confruntarii din Banie, cu Universitatea Craiova. Disputa cu Știința este programata luni, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. In prima faza, tehnicianul noii campioane și-a felicitat jucatorii…

- Rapid - Universitatea Craiova 1-2. Costel Galca (52 de ani) a oferit prima reacție dupa ce a obținut a doua victorie din postura de tehnician al oltenilor, chiar la ultima faza, in Giulești. Universitatea Craiova este pe locul 2 in acest moment, la egalitate cu CFR Cluj, cu 37 de puncte dupa 7 etape…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc joi in Banie, in etapa cu numarul șase din play-off-ul SuperLigii, intr-un meci cu miza pentru pentru locurile doi și trei, care asigura calificarea in cupele europene. Partida este transmisa LiveBlog de HotNews.ro.

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Universitatea Craiova vor fi fața in fața duminica, de la ora 19:00, intr-o partida contand pentru runda #5 din play-off-ul Superligii. Duelul din Covasna va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange 1. Programul, rezultatele și marcatorii…