- Noul puști-minune al Universitații Craiova, Ștefan Bana, a marcat in poarta echipei Sepsi și a contribuit astfel la victoria alb-albaștrilor, acesta fiind primul sau gol in Superliga. La finalul jocului, Bana a marturisit ca a trait un moment intens dupa reușita și ca spera sa o țina pe aceeași linie…

- Universitatea Craiova a reușit sa-și adjudece victoria cu 3-2 in fața formației Sepsi și a incheiat play-off-ul Superligii pe locul 3. Pentru Știința urmeaza un joc de baraj (duminica, 26 mai) pentru participarea in Conference League. Adversara alb-albaștrilor va fi invingatoarea partidei dintre Oțelul…

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a subliniat faptul ca gruparea din Banie și-a „schimbat“ dușmanul de „moarte“. Acesta a subliniat ca Dinamo a scazut mult in ochii oltenilor dupa „picajul“ din ultimii ani și ca noua rivala de casa este FCSB. „L-am luat pe Dan Nistor de la…

- Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Sepsi Sf. Gheorghe, intr-o partida contand pentru etapa 9, ultima din play-off-ul Superligii. Despre disputa din Banie au vorbit astazi, in cadrul unei conferințe de presa, antrenorul Științei, Costel Gilca,…

- Antrenorul Universitații Craiova, Ivaylo Petev, s-a bucurat pentru victorie, dar nu s-a declarat mulțumit de evoluția alb-albaștrilor. „Un meci bun pentru suporteri, nu și pentru antrenor. Nu am facut un meci rau, mai ales in prima parte, am avut ocazii. Ne-am propus sa nu mai repetam greșelile pe care…