- Atmosfera de meci mare s-a simțit in preajma Wembley cu 4 ore inainte de startul finalei Champions League dintre Borussia Dortmund și Real Madrid. Finala Ligii Campionilor, Borussia Dortmund - Real Madrid, se va disputa in aceasta seara, de la ora 22:00. Va putea fi urmarita la TV pe Prima Sport 1,…

- Finala de Liga Campionilor de pe Wembley a fost prefațata de un meci demonstativ de-a dreptul grandios, ce a avut loc intr-unul dintre locurile reprezentative ale Londrei, Somerset House. Finala Ligii Campionilor, Borussia Dortmund - Real Madrid, se va disputa sambata, de la ora 22:00. Va putea fi urmarita…

- Sambata, 1 iunie, la ora 22:00, stadionul Wembley din Londra va gazdui finala UEFA Champions League, in care se vor infrunta Borussia Dortmund și Real Madrid. Aceasta intalnire este un adevarat clasic al fotbalului european, oferind o poveste bogata și perspective fascinante pentru fanii de pretutindeni.…

- Finala Ligii Campionilor la fotbal dintre Borussia Dortmund si Real Madrid, care se va juca sambata, de la ora 22:00, pe stadionul londonez Wembley, va fi ultima pentru principala competitie europeana intercluburi in actualul sau format, conform Agerpres.

- Din capacitatea totala disponibila pentru meciul Dortmund - Real Madrid, 86.600 de locuri, 58 la suta au revenit fanilor lui Dortmund și Real Madrid. Alte 10.000 de tichete au putut fi cumparate de suporterii neutri sau care locuiesc in Anglia. Cel mai bine poziționat loc pe Wembley se vinde cu 32.250…

- Florin Prunea (55 de ani) nu are dubii: fostul portar al naționalei este convins ca Thibaut Courtois (32) va fi titular in finala Champions League, Borussia Dortmund - Real Madrid. Sambata, meciul sezonului in fotbalul european de club. Borussia Dortmund și Real Madrid se vor infrunta la Londra, pe…

- Slovenul Slavko Vincic va arbitra finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund si Real Madrid, care va avea loc pe stadionul Wembley din Londra, sambata, 1 iunie, de la ora 22.00, potrivit news.ro