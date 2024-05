Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a deschis o actiune penala impotriva presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si l-a trecut pe lista persoanelor cautate, a relatat sambata agentia de presa rusa TASS, citand Ministerul rus de Interne, transmite Reuters. Informatia apare fara alte detalii in baza de date a MAI rus. De la debutul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, duminica, ca tara sa va pierde razboiul in fata Rusiei daca ajutorul american de 60 miliarde de dolari ramane blocat in Congres, in contextul in care Rusia isi intensifica presiunea in estul tarii. „Daca Congresul nu ajuta Ucraina, Ucraina va pierde…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sambata, in declaratii televizate, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia iși continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de acțiune, informeaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis noi semnal liderilor europeni, joi, cerandu-le sa inceapa „negocieri reale” de aderare a Ucrainei la blocul european. Liderul de la Kiev spune ca aderarea este „esențiala” pentru „motivarea poporului nostru in lupta contra Rusiei”. „Ucrainenii trebuie…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca este limpede pentru intreaga lume ca Vladimir Putin nu se va opri si doreste sa conduca pentru totdeauna. Alegerile prezidentiale din Rusia, care au fost organizate si in teritoriile ucrainene ocupate de rusi, nu au niciun fel de legitimitate,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus ca „dictatorul rus simuleaza din nou alegeri” si ca Vladimir Putin este „bolnav de putere si face totul pentru a conduce pentru totdeauna”.

- In ultima zi a scrutinului prezidențial din Rusia, tensiunile cresc in contextul acuzațiilor Kremlinului la adresa Ucrainei. Nimeni nu se indoiește ca președintele Vladimir Putin va fi reconfirmat in funcție pentru inca șase ani. Observatorii relateaza ca Moscova a acuzat Ucraina de a fi a folosit atacuri…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, "minte" cand vorbeste despre 31.000 de militari ucraineni ucisi in lupta in ultimii doi ani de razboi, a sustinut luni purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de EFE."Toti cetatenii Ucrainei inteleg ca Zelenski minte, in…